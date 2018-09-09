«Пензенская правда» заплатит СЖР около 500 тыс. рублей за участие в медиафоруме в Сочи Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Государственное автономное учреждение области «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина и общественная организация «Союз журналистов России» (СЖР) во главе с председателем Владимиром Соловьевым заключили договор на сумму 489 тыс. рублей.

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В его рамках СЖР берет на себя обязательство по оказанию услуг, связанных с участием пензенской делегации в медиафоруме «Инфорум Союза журналистов России – всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия», который пройдет в Сочи с 6 по 12 октября.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, основная часть денежных средств — 399 тыс. рублей — пойдет на оплату стандартных двухместных номеров в гостиничном комплексе «Жемчужина» для проживания 19 человек, а оставшаяся сумма — на «услуги организатора» для 18 членов делегации.

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При этом в договоре уточняется, что СЖР должен обеспечить трансфер участников, трехразовое питание, обеспечение справочной и сувенирной продукцией с логотипом фестиваля.

Как отмечается на сайте Союза журналистов России, предстоящий медиафорум в Сочи посвящен 100-летию организации.

Предполагается, что в нем примут участие представители СМИ из всех регионов страны, которые получат возможность «встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующимися всенародной известностью».

В качестве докладчиков и экспертов выступят политики, ученые, деятели культуры.

Программа мероприятия включает в себя мастер-классы, лекции и дискуссии.