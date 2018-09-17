Гости пензенского отделения Банка России попробуют себя в роли инкассаторов Общество

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. День открытых дверей, в рамках которого жители Пензы смогут попробовать себя в роли инкассаторов и посетить мастер-классы, пройдет в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России в предстоящую субботу, 22 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный эксперт учреждения по взаимодействию с общественностью и СМИ Галина Худякова.

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По ее словам, в ходе экскурсии сотрудники расскажут гостям об истории денег, правилах безопасного использования банковских карт, признаках платежеспособности банкнот и монет, а также покажут работу кассовой техники.

«В этом году день открытых дверей Банка России будет посвящен волонтерскому движению финансового просвещения. Отделение [...] станет площадкой для проектов по финансовой грамотности как сотрудников банка, так и волонтеров, которые вносят свой вклад в повышение качества жизни, рассказывая жителям Пензы о финансовых институтах, их продуктах и услугах, о правах потребителей банковских услуг», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в качестве волонтеров выступают студенты Пензенского государственного университета, которые прошли обучение в банке и уже активно принимают активное участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, в частности, в летний период они организовывали квесты и беседы с участниками оздоровительных лагерей.

По словам Галины Худяковой, в течение всего дня открытых дверей в здании отделения будут проходить экскурсии в музее, где хранятся более 300 экспонатов денежных знаков и бонов со времен Петра Великого и до наших дней.

«Каждый желающий сможет сделать селфи рядом с двухметровым рублем», — сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что для участия в дне открытых дверей необходима предварительная запись по телефону: +7 (8412) 63-90-39.