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Мэр Пензы раскритиковал работу центра организации дорожного движения

16:36 | 17.09.2018 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев подверг критике работу центра организации дорожного движения, который с 2017 года является подразделением МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы».

Мэр Пензы раскритиковал работу центра организации дорожного движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Деятельность структуры не отвечает требованиям ни оперативности, ни эффективности — что в работе со светофорами, что с объектами знакового хозяйства», — сказал он в ходе совещания, проведенного в мэрии в понедельник, 17 сентября.

В частности, Виктора Кувайцева возмутило то, что после замены дорожных знаков старые остаются лежать на обочинах и газонах.

«Бережное должно быть отношение к муниципальному имуществу, тем более что большая часть из них [знаков] находится в нормальном состоянии и может в последующем пригодиться», — отметил глава городской администрации.

Также мэр потребовал проанализировать состояние светофоров.

«Мы должны понимать, сколько объектов нуждается в ремонте. Это особенно важно в преддверии зимнего периода, снегопадов. Мы должны быть уверены в их управляемости», — добавил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он дал неделю на поиск решения по повышению работоспособности ЦОДДа.

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