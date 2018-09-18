Пенза 21 сентября присоединится к акции «На работу на велосипеде» Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет в предстоящую пятницу, 21 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Ее цель — показать, что это простой, доступный и удобный вид транспорта для ежедневного использования», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что жители Пензы участвуют в данном мероприятии с 2017 года, при этом последний раз — 18 мая 2018-го — оно объединило более 600 человек, работающих в различных предприятиях и организациях.

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Акция «На работу на велосипеде» проводится в России три раза в год.

Она позиционируется не как велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени. Ее участники просто едут по своим делам на велосипеде.

Чтобы мотивировать новичков, организаторы акции и коммерческие компании устраивают конкурсы и делают в городе так называемые «энергетические точки», где можно получить различные призы, скидки и бонусы.