Пензенский губернатор возмущен низкими зарплатами работников почты Общество

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев выразил возмущение по поводу низких зарплат у работников почты после того, как специалист отделения нового формата на улице Кулакова в Пензе сообщила, что ее оклад составляет примерно 11 тыс. рублей, а на руки — с учетом всех надбавок — она получает немногим больше.

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«Зарплата-то у них маленькая, а нагрузка огромная, поэтому и текучесть кадров большая», — отметил глава региона в беседе с директором УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Натальей Арбузовой.

Чтобы не быть голословным, Иван Белозерцев обратился к работницам почты с вопросом об уровне их зарплаты.

После того, как одна из них сказала об 11 тыс. рублей, Наталья Арбузова, едва сдерживая недовольство, уточнила, что это только базовая часть.

«Это у вас оклад такой, а зарплата у вас совсем не такая», — подчеркнула она.

Сотрудница согласилась с этим, добавив, что ежемесячно она получает больше — 12–13 тыс. рублей.

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«Вот о чем речь. Спасибо Вам большое за работу. Понятно, не от руководителя почты это зависит, хотя тоже нам нужно искать разные варианты», — прокомментировал услышанное Иван Белозерцев.

Он высказал мнение, что на почте должны получать не меньше, чем в среднем по экономике региона.

При этом губернатор отметил, что на некоторых предприятиях Пензенской области зарплата достигает 70 тыс. рублей.

«От их работы зависит и настроение населения», — сказал глава региона, обратив внимание на важную социальную функцию, которую выполняют специалисты отделений почтовой связи.