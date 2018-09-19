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«Территория жизни» и Сбербанк продлили акцию для покупателей жилья в ЖК «Арбековская застава»

09:00 | 19.09.2018 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Группа компаний «Территория жизни» и ПАО «Сбербанк» продлили до 30 сентября действие совместной акции, в рамках которой покупателям предлагается приобрести квартиру в жилом комплексе «Арбековская застава» в Пензе со скидкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе застройщика.

«Территория жизни» и Сбербанк продлили акцию для покупателей жилья в ЖК «Арбековская застава»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До конца сентября держатели зарплатных карт Сбербанка — Visa Classic, Gold и Platinum, а также MasterCard Standard, Gold и Platinum — могут получить скидку в размере до 4% от стоимости квартиры. Предложение не распространяется на строения №2 и №5», — пояснили в ГК «Территория жизни», добавив, что держателю карты необходимо лишь предъявить ее менеджеру отдела продаж при подписании договора.

«Скидку можно совместить с другими предложениями от Сбербанка, в частности, с программой субсидирования от застройщика и сниженной ипотечной ставкой при оформлении электронной регистрации сделки», — отметили в пресс-службе.

В группе компаний «Территория жизни» уточнили, что за период действия акции, стартовавшей 18 июня, специальным предложением воспользовались более 100 семей.

Жилой комплекс «Арбековская застава» в Пензе расположен вдали от промышленных предприятий. Концепция его развития предполагает наличие необходимой инфраструктуры — образовательных организаций, учреждений здравоохранения и магазинов.

При строительстве реализуется проект «двор без машин» — в микрорайоне предусмотрено четыре крытых паркинга, приобрести место в которых может любой желающий.

Покупателям предлагаются квартиры классической планировки и евроформата как в черновой отделке, так и выполненные «под ключ».

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