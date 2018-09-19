В Заречном пассажиры с велосипедами и гироскутерами смогут проехать в автобусе бесплатно Общество

Заречный, 19 сентября 2018. PenzaNews. Муниципальное предприятие «Автотранс» города Заречного Пензенской области объявило о проведении акции в честь Всемирного дня без автомобиля, во время которой в предстоящую субботу, 22 сентября, любой пассажир сможет бесплатно воспользоваться автобусом №4 «КПП №11 — 18-й микрорайон» при наличии велосипеда, самоката, роликовых коньков или гироскутера.

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Как отмечается на сайте предприятия, это позволит жителям добраться от удаленных точек города до зоны отдыха «Лесная», чтобы с пользой провести время на свежем воздухе.

Для удобства пассажиров по маршруту будут курсировать низкопольные автобусы.

При необходимости водитель может выдвинуть аппарель для облегчения завоза велосипеда в салон автобуса.

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября. Автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на время отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В некоторых городах и странах с этой целью проходят специально организованные мероприятия.