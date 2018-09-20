В Пензе утвердили комплекс мер по снижению числа самоубийств Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Комплекс мер, направленных на снижение смертности населения от самоубийств, в том числе среди подростков, утвержден в Пензенской области на период 2018–2020 годов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

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Всего в документе перечислено более 30 мероприятий, которые планируется реализовывать в постоянном режиме или с определенной периодичностью.

В их числе — работа медико-социальных групп в каждом муниципальном образовании, организация антикризисного центра на базе психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, обеспечение функционирования телефонов доверия, открытие кабинетов медико-психологической помощи в поликлиниках, а также профилактика в школах и других учреждениях образования.

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Наряду с другими мерами также планируется заниматься диагностикой несовершеннолетних на предрасположенность к суицидальным проявлениям в соответствии с методическими материалами, разработанными в 2016 году Институтом регионального развития Пензенской области.

Особое внимание намечено уделить подготовке специалистов, которые взаимодействуют с людьми из так называемой «группы риска».

Согласно данным Пензастата, в 2010 году в Пензенской области вследствие самоубийств умерли 346 человек, в 2011 — 344, в 2012 — 309, в 2013 — 291, в 2014 — 295, в 2015 — 307, в 2016 — 272, в 2017 — 263.

За период с января по июль 2018 года зарегистрировано 136 таких случаев.