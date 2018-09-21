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Мэр Пензы с коллегами присоединился к акции «На работу на велосипеде»

08:33 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с сотрудниками мэрии и руководителями муниципальных предприятий присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде» в пятницу, 21 сентября.

Мэр Пензы с коллегами присоединился к акции «На работу на велосипеде»

Фото: Penza-gorod.ru

В числе участников были, в частности, вице-мэр Юрий Ильин, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, глава городского управления муниципального имущества Денис Леонтьев и руководитель департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Они стартовали от стелы на Олимпийской аллее, проехав по маршруту, отличающемуся выбранного для прошлой акции — по улицам Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской и Пушкина, завершив поездку у здания администрации Пензы.

Мэр поблагодарил участников акции, пожелал всем хорошего настроения и продуктивного рабочего дня, поздравил с Рождеством Пресвятой Богородицы.

Виктор Кувайцев также отметил, что велосипед является экологически чистым видом транспорта.

«Кроме того, он дает физическую нагрузку. Известно, что 30 минут в день езды на велосипеде достаточно, чтобы человек поддерживал себя в хорошей физической форме», — сказал он.

Глава городской администрации напомнил, что за последние 3 года в Пензе прибавилось около 20 км велодорожек, сообщает пресс-служба мэрии.

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