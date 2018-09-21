В Пензе анонсировали круглый стол, посвященный поиску информации о погибших на войне Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Заседание круглого стола, посвященного поиску информации и увековечиванию памяти о погибших во время Великой Отечественной войны, состоится в Пензе во вторник, 16 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тема мероприятия звучит как: «Вернуть имя солдату. Книга памяти и ее роль в патриотическом воспитании молодежи».

Планируется обсудить методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны. Будет представлен опыт использования различных источников, взаимодействия с отдельными архивными фондами.

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Кроме того, намечено презентовать работу поисковых отрядов как одно из направлений патриотического воспитания молодежи и обозначить проблемы и перспективы издания книги памяти.

Ожидается участие руководителей и специалистов центрального архива Минобороны РФ и корпорации «Элар», занимающихся проектами «ОБД-Мемориал» и «Подвиг народа».

К участию приглашаются сотрудники архивных учреждений Приволжского федерального округ.

Заявки на участие в работе круглого стола и доклады принимаются до 1 октября, сообщается на сайте комитета по делам архивов региона.