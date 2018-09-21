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Зона отдыха «Лесная» в Заречном стала центром притяжения жителей — Андрей Кулинцев

15:10 | 21.09.2018 | Общество

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Заречный, 21 сентября 2018. PenzaNews. Зона отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области, где продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стала благодаря ему центром притяжения жителей. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

Зона отдыха «Лесная» в Заречном стала центром притяжения жителей — Андрей Кулинцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Могу сказать, что те работы, которые были выполнены на этой площадке в прошлом году, вызвали реально оживление общественного пространства, которое сейчас стало центром притяжения для жителей города», — сказал он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

Андрей Кулинцев добавил, что те работы, которые намечены на 2018 год, «совершенно по-иному дополнят и преобразят это пространство».

«И самое главное, что уже сейчас бизнес проявляет интерес к тому, чтобы заходить на эту площадку с какими-то малыми проектами по установке кафе и других проектов. Это тоже очень немаловажный аспект по дальнейшему развитию этих пространств», — отметил он.

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