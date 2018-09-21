Зона отдыха «Лесная» в Заречном стала центром притяжения жителей — Андрей Кулинцев Общество

Заречный, 21 сентября 2018. PenzaNews. Зона отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области, где продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стала благодаря ему центром притяжения жителей. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«Могу сказать, что те работы, которые были выполнены на этой площадке в прошлом году, вызвали реально оживление общественного пространства, которое сейчас стало центром притяжения для жителей города», — сказал он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

Андрей Кулинцев добавил, что те работы, которые намечены на 2018 год, «совершенно по-иному дополнят и преобразят это пространство».

«И самое главное, что уже сейчас бизнес проявляет интерес к тому, чтобы заходить на эту площадку с какими-то малыми проектами по установке кафе и других проектов. Это тоже очень немаловажный аспект по дальнейшему развитию этих пространств», — отметил он.