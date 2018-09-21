В первом чтении принят законопроект о сохранении льгот женщинам с 55 лет и мужчинам с 60-ти Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно приняли в первом чтении проект закона, которым с учетом готовящейся пенсионной реформы предлагается сохранить действующие региональные меры социальной поддержки женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

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Проект закона, внесенный губернатором Иваном Белозерцевым, народным избранникам представила врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Она отметила, что документ разработан с целью недопущения ухудшения положения пожилых людей, а также «соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».

«Смягчение условий получения мер социальной поддержки коснется региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, культуры, социальной защиты и педагогических работников. Также законопроектом предлагается сохранить возрастной аспект при предоставлении бесплатной юридической помощи. Таким образом, как и прежде, мерами социальной поддержки и получением бесплатной юридической помощи смогут воспользоваться граждане, проживающие на территории Пензенской области, в частности, женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет, а также граждане, вышедшие на пенсию досрочно, получающие страховые пенсии», — пояснила врио министра.

Елена Егорова обратила внимание на то, что законопроектом предусмотрен переходный период сроком 5 лет, в течение которых планируется провести пенсионную реформу.

«На реализацию данного законопроекта дополнительных финансовых затрат не потребуется», — подчеркнула она.

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Комментируя предложенный законопроект, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что вносимые в законодательство изменения направлены, прежде всего, «на создание крепкой, финансово обеспеченной пенсионной системы».

«Это и увеличение пенсий с будущего года в среднем на 1 тыс. рублей, это социальные гарантии, это поддержка наших ветеранов, наших работников медицины, образования, которые работают в сельской местности, это льготы, касающиеся земельного законодательства, коммунальных услуг», — сказал он.

Спикер сообщил, что проект закона будет доработан с учетом замечаний, поступивших от общественного совета и по итогам совместного заседания комитетов регионального парламента.