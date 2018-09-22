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Около «Воейкова» в Пензе высадят кедровую аллею

10:05 | 22.09.2018 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Аллея из 40 кедров будет высажена на месте будущего сквера около дворца единоборств «Воейков» в Пензе в рамках экологической акции, которую планируется провести в октябре.

Около «Воейкова» в Пензе высадят кедровую аллею. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«40 деревьев, 40 лет в 2019 году исполняется Первомайскому району — это символично», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетив территорию, которую намечено благоустроить.

Он предложил в дальнейшем официально назвать зеленую зону сквером 40-летия Первомайского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее с инициативой обустройства сквера на пустыре вблизи дворца единоборств «Воейков» в Пензе выступили местные жители. Их идею поддержал мэр Виктор Кувайцев.

В настоящее время для территории сформирован кадастровый паспорт.

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