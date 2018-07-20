У пензенского губернатора нет сомнений в том, что качество жилья в регионе улучшилось Экономика

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев убежден, что качество жилья, возводимого в регионе местными строителями, улучшилось за последние годы.

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«Нет сомнений в том, что пензенские строители стали строить жилье лучше. [...] Я за последние три года только одну жалобу получил от жителей», — сказал он в ходе встречи с представителями отрасли, состоявшейся на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в пятницу, 20 июля.

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Глава региона добавил, что «проблем больших нет», а имеющиеся недоделки устраняются по требованию соответствующих министерств и ведомств.

«Уровень качества жилья сегодня другой. Уровень благоустройства сегодня тоже другой», — констатировал Иван Белозерцев, добавив, что он стал «более комфортным».

Губернатор поставил в пример те компании, которые стремятся развивать внутридворовые территории. Среди них он отдельно выделил «Термодом» и «Рисан».