Семья Феоктистовых отмечена на окружном конкурсе в номинации «Везде хорошо, но дома лучше» Общество

Саранск, 23 сентября 2018. PenzaNews. Феоктистовы из Колышлейского района Пензенской области отмечены в номинации «Везде хорошо, но дома лучше» по итогам окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», награждение победителей которого состоялось вместе с закрытием фестиваля «Вернуть детство» в Саранске в минувшую субботу, 22 сентября.

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО, победителем конкурса была признана семья Рудневых из Саратовской области, диплома второй степени удостоены Петровы из Марий Эл, а третьей — Львовы из Чувашии.

Семьям вручены дипломы и памятные призы.

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Церемония награждения участников проекта по поддержке детдомов и социальной адаптации оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних «Вернуть детство» началась с чествования победителей и призеров игры «Ума палата». Лучшей была объявлена команда из Удмуртии, вторыми стали представители Кировской области, третьими — Самарской.

Еще одной частью проекта стала спартакиада, в которой сильнейшей оказалась команда Мордовии. Второй результат показала сборная Кировской области, третье — Саратовской.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Елена и Владимир Феоктистовы являются многодетными родителями, они воспитывают троих детей — Анну, Тимофея и Егора.

Семья имеет фермерское хозяйство, занимается свиноводством, овцеводством и выращиванием овощей.

Глава семьи является уполномоченным по правам предпринимателей и депутатом собрания представителей Колышлейского района. Его супруга работает организатором культурно-массовых мероприятий и народных гуляний.