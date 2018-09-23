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Вблизи олимпийских колец на Западной поляне оборудуют дополнительные парковочные места

12:18 | 23.09.2018 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев получил прогрейдировать и отсыпать асфальтовой крошкой территорию вдоль тротуара, находящегося напротив стелы с олимпийскими кольцами на аллее на Западной поляне.

Вблизи олимпийских колец на Западной поляне оборудуют дополнительные парковочные места. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олимпийская аллея — одно из наиболее востребованных мест для отдыха и занятий спортом. Людей здесь много, особенно по вечерам, поэтому целесообразно будет оборудовать эту зону для парковки автомобилей», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее поручение Виктор Кувайцев дал во время инспекционного выезда на Западную поляну, где он оценил ход капитального ремонта проезжей части на улице Попова и работ по обустройству тротуара, который планируется выложить плиткой.

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