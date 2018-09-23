Руководству магазина на Западной поляне предложат уложить плитку у входа Общество

Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову провести переговоры с руководством магазина, вблизи которого на улице Попова ведется капитальный ремонт проезжей части и тротуара, на предмет выполнения аналогичных работ на прилегающей территории.

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«Нужно поговорить с собственником, предложить принять участие в мероприятиях по замене покрытия, чтобы и его зона, и тротуар были в едином стиле», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 23 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на участке улицы Попова по направлению к улице Ленинградской рабочие готовят основание под укладку тротуарной плитки.

На данном перекрестке — на улице Ленинградской, 1Б — располагается один из магазинов сети «Караван».

Согласно данным портала госзакупок, 6 августа 2018 года был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт улицы Попова между УКСом Пензы в лице начальника Игоря Умнова и московской компанией «Автодорога» в лице гендиректора Елены Митиной.

Его цена составила более 30,6 млн. рублей.

Из них свыше 15 млн. рублей — средства федерального бюджета, более 9 млн. — областного, еще примерно 6 млн. — городского.