В Пензе проработают меры по трудоустройству жителей предпенсионного возраста Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил членам правительства Пензенской области конкретизировать меры по профессиональному обучению и переподготовке граждан предпенсионного возраста.

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«Вы должны работать напрямую с предприятиями, тесно взаимодействовать с кадровыми службами — адресно, по конкретным людям из числа работников предпенсионного возраста, которым в ближайшее время может потребоваться переобучение», — сказал глава региона.

Он призвал заранее готовиться к моменту, когда может возникнуть проблема с их трудоустройством — планировать переподготовку, формировать перечень вакансий, создавать новые рабочие места.

«Необходимо проводить соответствующую информационно-разъяснительную работу. Эти граждане должны понимать, что государство не оставит их наедине с проблемами», — уточнил Иван Белозерцев.

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Губернатор отметил, что необходимо действовать продуманно и системно, учитывая потребность в специалистах на пензенских предприятиях.

Он также призвал обеспечить достойный уровень заработной платы на вакантных местах.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на 2019 год в регионе определен ряд предприятий и перечень профессий для переподготовки. В частности, в Нижнем Ломове электромеханический завод планирует обучение электромонтеров по обслуживанию оборудования; хлебокомбинат, ликеро-водочный завод, а также спичечная фабрика «Победа», расположенная в Верхнем Ломове, — операторов котельной и продавцов. Предприятие «Цинн Ян» в Шемышейском районе примет овощеводов, «Агро 58» — птицеводов и мастеров цеха по откорму индейки.