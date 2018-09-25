Пензенское «Святое дело» планирует заняться детьми с аутизмом и синдромом Дауна Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Президент фонда социальной поддержки населения «Святое дело» Любовь Шубенкина анонсировала планируемый запуск программы реабилитации детей с аутизмом и синдромом Дауна.

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«Программа по детям с ДЦП [детским церебральным параличом] у нас уже отработана, мы ее хорошо делаем. И мы хотим подумать об аутизме и о детях [с синдромом] Дауна, потому что к нам такие дети тоже приходят на реабилитацию и мы их берем, но это единичные [случаи]. У нас не сформирована пока такая комплексная программа, но мы уже начали разработку», — сказала она в ходе окружной конференции «Сопровождение через всю жизнь», которая проходит на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 25 сентября.

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Любовь Шубенкина выразила надежду на то, что благодаря данной инициативе удастся помочь детям, которые в этом нуждаются.

Она отметила также, что программа реабилитации детей с ДЦП реализуется уже седьмой год, причем большое внимание уделяется вопросам социализации.

«В конечном итоге цель такова, чтобы эти дети могли о себе позаботиться сами», — пояснила президент фонда «Святое дело».

Любовь Шубенкина выступила за тесное взаимодействие некоммерческих организаций, которые, по ее словам, обладая различными ресурсами, благодаря сотрудничеству друг с другом могут добиться гораздо большего, чем поодиночке.