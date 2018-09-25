Создатель «Квартала Луи» назвала работу без шаблонов важной частью сопровождения инвалидов Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инициатор создания в Пензе центров для людей с ограниченными возможностями здоровья «Квартал Луи» и «Дом Вероники», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова назвала отсутствие шаблонов одним из главных принципов сопровождения людей с инвалидностью.

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«Это индивидуальная работа с каждым. Подход к каждому студенту абсолютно отдельный — у нас нет шаблонов. Мы работаем в очень тесной связке с министерствами и ведомствами, с нашими партнерами в рамках создания той среды, которая будет позволять нашим студентам двигаться и развиваться», — сказала она в ходе окружной конференции «Сопровождение через всю жизнь», которая проходит на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 25 сентября.

В подтверждение этих слов Мария Львова-Белова рассказала о том, как организовано обучение и трудоустройство жителей «Квартала Луи».

При этом инициатор проекта обратила внимание на то, что нет задачи полностью взять на себя все заботы, касающиеся повседневной жизни молодых людей.

Так, по ее словам, обучение организовано на базе губернского лицея Пензы, при этом двое воспитанников «Квартала Луи» — Иван Пчельников и Екатерина Дементьева — теперь являются студентами Пензенского государственного университета.

«Дополнительное образование: наши ребята занимаются всем, чем только можно — и скалолазанием, и робототехникой, и авиамоделированием, и музыкой, и танцами. Если этой составляющей нет в Пензе, мы ее придумываем, смотрим, как это происходит в других регионах и осуществляем у себя», — пояснила Мария Львова-Белова.

Одним из наиболее проблемных моментов она назвала трудоустройство инвалидов, с которым в рамках «Квартала Луи» удается успешно справляться.

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«Выучиться легко, а работать потом негде, и, собственно, особо-то никто не берет, поэтому нами были созданы свои собственные площадки. Наши ребята работают на временных рабочих местах в рамках наших грантов, субсидий, которые мы выигрываем — ставки предоставляем нашим студентам. И [действуют] партнерские площадки», — сообщила общественница.

Она уточнила, что студенты «Квартала Луи» трудоустроены в арт-холле, администрируют сайты, устраивают мероприятия, работают в типографии, где выполняют заказы в том числе для крупных заказчиков, таких как Сбербанк.

«Кейтеринговая точка совсем недавно у нас появилась. Сейчас на втором кофе-брейке [...] у вас будет возможность попробовать наше вкусное мороженое, сладкую вату. Попкорн мы не стали вам привозить с хот-догами, но хотя бы вы немножечко посмотрите, чем ребята занимаются», — отметила Мария Львова-Белова, обращаясь к участникам конференции.

Она добавила, что также представители центра проводят тренинги и выступают наставниками для других людей с инвалидностью.