В Пензе выявлен факт незаконного привлечения мигранта к работам по сносу дома Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Полицейские выявили гражданина Узбекистана, который в качестве подсобного рабочего без разрешительных документов занимался на улице Шмидта в Пензе разбором нежилого дома, подлежащего сносу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«В отношении него приняты меры административного воздействия. В частности, составлен протокол по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что еще один протокол — по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» — составлен в отношении россиянина, предложившего работу мигранту, не имеющему разрешительных документов.