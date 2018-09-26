Роспотребнадзор требует от «Саратовских авиалиний» выплатить пензенцам 1 млн. рублей Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области направило в суды 22 иска в защиту нарушенных прав клиентов компании «Саратовские авиалинии», по которым суммарно к перевозчику предъявлены требования на сумму более 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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«В настоящее время уже вынесены два судебных решения», — пояснили в управлении, уточнив, что по этим делам в пользу потребителей взыскано более 192 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что всего в ведомство поступило свыше 60 письменных обращений, в которых жители Пензенской области описывают сложившуюся ситуацию — многие купили билеты на период летнего отпуска, однако так никуда и не улетели, а перевозчик оставил требования о возврате денег без удовлетворения.

«В рамках досудебного урегулирования специалистами управления подготовлено 13 разъяснений о порядке предъявления требований. Оказана помощь в составлении 12 письменных претензий. Произведен правовой анализ документов и подготовлено 16 проектов исковых заявлений для самостоятельного обращения потребителей в суд», — сказали в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.