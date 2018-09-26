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«Дорожное строительство» сменило «Приват Констракшн» на улице Аустрина в Пензе

16:30 | 26.09.2018 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Представители ООО «Дорожное строительство», зарегистрированного в поселке Ленинском, пришли на смену московскому ООО «Приват Констракшн» на улице Аустрина в Пензе, ремонт которой предстоит завершить в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Дорожное строительство» сменило «Приват Констракшн» на улице Аустрина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ход работ в среду, 26 сентября, проконтролировал мэр Виктор Кувайцев.

Он убедился, что выравнивающий слой уложен на участке от улицы Литвинова до трассы М5 «Урал», на всем протяжении заменен бортовой камень и обустроены тротуары.

Перед компанией стоит задача уложить финишный слой дорожного полотна, обустроить техполосу, остановочные площадки, заездные карманы и благоустроить газоны до 10 октября.

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«Подрядная организация должна с пониманием отнестись к поставленной задаче в сложившейся ситуации — работать день и ночь, чтобы выполнить условия контракта», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, 9 августа 2018 года начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин и гендиректор ООО «Приват Констракшн» Роман Крутов подписали соглашение о расторжении муниципального контракта от 31 марта. К тому моменту были выполнены работы более чем на 10 млн. рублей, которые заказчик обязуется оплатить.

14 сентября были подведены итоги нового аукциона по определению подрядчика, по итогам которого принято решение о соответствии требованиям лишь одной заявки — поданной компанией «Дорожное строительство», возглавляемой Жиганшой Ибрагимовым. Эта организация выразила готовность выполнить весь объем работ более чем за 44 млн. рублей.

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