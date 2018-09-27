Жителей Пензы пригласили посадить деревья в Заре и взять себе саженцы Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Акция «Посади дерево всей семьей» состоится в парке «Дружба» в пензенской Заре в предстоящую субботу, 29 сентября, в 11.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления товарищества собственников жилья «Земляничное», помощник руководителя пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) по экологическим вопросам, пенсионер Виктор Небога.

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По его словам, идея состоит в том, чтобы в посадке принимали участие все члены семьи, помогая друг другу. Виктор Небога уточнил, что готовность уже выразили ученики двух классов гимназии №13 и их родители.

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«Я приглашаю весь город, […] деревьев хватит на всех. Более того, после посадки в парке я каждому участнику дам еще по три саженца, чтобы посадили перед домом в городе Пензе», — сказал собеседник агентства.

Активист пояснил, что для участников акции будет организована полевая кухня: всех желающих угостят ухой, гречневой кашей и пловом, а также планируется провести игры на свежем воздухе.

Он отметил, что 6 тыс. молодых сосен высотой 30–50 см бесплатно выделены из питомника в Иссе по поручению главы регионального Минлесхоза Александра Москвина.