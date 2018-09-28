Лидер пензенских комсомольцев прокомментировал акцию против Фомина и реакцию на нее Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Первый секретарь пензенского областного комитета ЛКСМ, член молодежного парламента региона Александр Рогожкин пояснил суть акции, проведенной комсомольцами против гендиректора обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», депутата гордумы, члена «Единой России» Андрея Фомина, а также прокомментировал последовавшую на нее реакцию.

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«28 сентября сего года перед администрацией Пензы за несколько минут до начала сессии депутатов городской думы состоялась акция пензенского отделения ЛКСМ РФ. Несколько комсомольцев встали на ступеньках перед входом в думу и, когда к ним приблизился депутат-транспортник Андрей Фомин, раскидали над его головой несколько билетов «Банка приколов». Это действо один из комсомольцев сопроводил высказыванием: «Не хватает денег на льготы для нас? Так возьмите эти деньги!» — написал Александр Рогожкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он заявил, что к депутату-единороссу «никто не подходил, угроз не высказывал — его никто даже не тронул пальцем».

Лидер пензенских комсомольцев подчеркнул, что «никакого физического воздействия и не предполагалось».

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«[...] По мнению Фомина, участники акции — клоуны, дурачки, одурманенная, оболваненная молодежь и выродки. Пусть мы молодые, но прекрасно понимаем, что оскорбления недопустимы. Фомина никто не оскорбил, не зацепил, не задел. А вот он сам позволил себе бросаться оскорблениями. И это будучи депутатом!» — отметил Александр Рогожкин.

«А мое личное мнение: выродки — это те, кто оставляет город без муниципального транспорта; те, кто бросается агрессивными выражениями направо-налево; те, кто делают вид, что они альтруисты, и льют крокодиловы слезы по поводу необходимости возить льготников», — пояснил первый секретарь пензенского областного комитета ЛКСМ.

Также он напомнил об обстоятельствах банкротства МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», предположив, что оно было выгодно представителям частных транспортных компаний.

«Можно было бы сказать еще много, […] но мне кажется, что главной мыслью этого текста является следующая — те, кто борется за социальную справедливость, за льготный и бесплатный проезд для школьников, студентов и пенсионеров, точно не являются выродками», — резюмировал Александр Рогожкин.