В Пензе депутат-транспортник Фомин заявил о проведении против него хулиганской акции Политика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Генеральный директор обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», депутат пензенской гордумы от округа №4 Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия», заявил, что перед началом 49-й очередной сессии против него была проведена хулиганская акция с «попыткой физического воздействия».

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«Хочу сообщить всем присутствующим, что перед началом сессии — в районе 8.45 — на ступенях городской администрации группой агрессивной молодежи против меня была попытка совершения хулиганской акции с выкрикиванием непристойных лозунгов, оскорбительными действиями и попыткой физического воздействия. Физического воздействия я не допустил — навыки еще не потерял. А, глядя на лица вот этих дурачков, которые пытались что-то изображать, хочу еще раз обратиться к городской администрации и ко всем присутствующим. […] Вопрос обеспечения бюджетом города льготных категорий пассажиров должен быть решен», — сказал Андрей Фомин, обращаясь к депутатам и представителям мэрии.

Он также акцентировал внимание на сложившейся ситуации работников СМИ, которые, по его мнению, «в искаженной форме непреднамеренно или умышленно пытаются перетащить тему о перевозчиках».

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«Я еще раз хочу заявить: перевозчики в отсутствие финансирования из бюджета города на протяжении 2017 года и текущего периода 2018 года безвозмездно продолжают возить льготников всех категорий — федеральных, субъектовых, городских. То же самое — дачные перевозки в значительной степени осуществлены за счет средств предприятий перевозчиков», — пояснил руководитель транспортных компаний.

Отдельно Андрей Фомин обратился к депутатам из фракции КПРФ, поскольку проводившие против него акцию молодые люди входят в так называемое «комсомольское крыло».

«Прежде чем настраивать свою молодежь на незаконные действия и акции, спросите, что на самом деле происходит и что на самом деле есть. Тогда будет понятно, против кого эти акции нужно проводить, если они законны, и уж в любом случае не так, как это было сейчас. Я, конечно, мог бы вместо того, чтобы пойти на сессию, вызвать сюда полицию, написать заявление. Я этого не стал делать по той простой причине, что понимаю, что это одурманенная, оболваненная молодежь, которой еще заплатили какие-то копейки, и сейчас они с радостью упиваются своей «победой» так называемой», — отметил народный избранник.

Андрей Фомин также призвал городскую власть принять все необходимые меры по обеспечению безопасности как внутри здания мэрии, так и вблизи него.

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«У нас здесь не Майдан, не Киев 2014 года, поэтому когда работники, ответственные за охрану, выглядывают из-за окон, что происходит на пороге администрации, мне это крайне неприятно. Я сюда не собираюсь с охраной приходить, у меня охраны нет, но уж коли вот такие вещи у нас в думе происходят и в администрации не первый раз, у нас здесь есть ЧОПы, у нас здесь есть полиция, у нас здесь власть, закон. Вот этот беспредел, от которого прячутся те, кто за это зарплату получает, не должен быть», — подчеркнул единоросс.

Он добавил, что заявляет свой протест в адрес КПРФ и комсомольцев.

«Я призываю городскую администрацию, главу городской администрации [Виктора Кувайцева] и всех, кто причастен к этому, заниматься бюджетом в части обеспечения вопроса работы городского пассажирского транспорта. Обращаюсь к главе города [Николаю Тактарову] как к руководителю — как к главному руководителю города — принять все меры по недопущению таких выродков к таким акциям. Еще раз говорю — выродки они не потому, что они уроды. Они выродки, потому что они вырожденцы и воспитывают тех, кто их не имеет права воспитывать. Получается то, что получается. Мальчик с маской на лице мне там пытается что-то говорить, понимая, что он действует незаконно. […] И рядом такие же клоуны», — резюмировал Андрей Фомин.