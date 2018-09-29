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Пензенцам рассказали, какой грипп ожидается предстоящей зимой

09:59 | 29.09.2018 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Сразу несколько штаммов гриппа, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается предстоящей зимой в России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Пензенцам рассказали, какой грипп ожидается предстоящей зимой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что один из них — Брисбен (Brisbane), который относится к вирусам группы В и способен поражать только людей.

«Его отличительной чертой является короткий инкубационный период — от 2 до 4 дней, а далее резкий скачок температуры от 38 до 40 градусов. Признаками будет нестерпимая головная боль, ломота в мышцах, заложенность носа. Если лечение выбрано верно и началось своевременно, то уже на 5–6 день инфекция перестает распространяться», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что еще один штамм — Сингапур (Singapore) — относится к группе А и более опасен, так как может передаваться от животных и птиц.

«Он имеет медицинское обозначение H3N2, способен в короткие сроки распространяться по большой территории. Инкубационный период составляет всего 1–2 дня. Грипп коварен тем, что в течение 2–3 дней может вызывать тяжелые осложнения, приводящие к летальному исходу», — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что также опасен штамм Мичиган (Michigan), который тоже относится к группе А.

«Главной угрозой, которую несет данный штамм, является факт постоянной мутации от сезона к сезону. Также заболевание чаще сопровождается серьезными осложнениями. Инкубационной период в среднем составляет 1–3 дня, однако первые признаки заболевания могут проявиться уже через пару часов после заражения. Ими являются: температура тела от 38,5 градусов до 41, слабость, разбитость и сонливость. Имеются признаки конъюнктивита», — уточняется в тексте.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сократить вероятность заражения гриппом можно с помощью вакцинации.

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