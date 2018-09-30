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Пензенская студентка отмечена в конкурсе «Мисс студенчество России»

14:10 | 30.09.2018 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета, будущий тренер-преподаватель по художественной гимнастике Анастасия Ваулина удостоена звания второй вице-мисс в конкурсе «Мисс и мистер студенчество России – 2018», который завершился в Севастополе.

Пензенская студентка отмечена в конкурсе «Мисс студенчество России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она наряду с другими конкурсантами представила дефиле в национальном костюме, студенческом стиле и вечернем наряде, а также рассказала о своей будущей профессии.

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Победу одержали Полина Яковлева из Чувашии и Иван Теплов из Саратовской области.

Титулов вице-мисс удостоены Анна Сеньковец из Севастополя, Любовь Павлушина из Астраханской области и Анна Зубова из Хабаровского края. Звание вице-мистер получили Кирилл Никулин из Белгородской области, Артем Никитенко из Санкт-Петербурга и Николай Каплин из Ульяновской области.

Первой вице-мисс в конкурсе стала Анна Фомица из Саратовской области.

Титулы первого и второго вице-мистера присвоены соответственно Ивану Мельнику из Ханты-Мансийского автономного округа и Ивану Попше из Волгоградской области, сообщается в официальной группе конкурсе в соцсети «ВКонтакте».

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