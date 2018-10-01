Мэр Пензы поставил задачу восстановить дом на улице Крупской к 10 октября Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу к 10 октября восстановить целостность дома №27 на улице Крупской, одна из стен которого разобрана после взрыва бытового газа.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть», — сказал он в ходе совещания в мэрии в понедельник, 1 октября.

Кроме того, глава администрации города призвал перед наступлением холодов ускорить работы в рамках исполнения программ «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование современной городской среды», а также по наказам избирателей.

«Времени остается мало, погодные условия портятся, поэтому сейчас особенно важно контролировать процесс на местах, чтобы следить за интенсивностью и качеством работ», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.