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Мэр Пензы поставил задачу восстановить дом на улице Крупской к 10 октября

09:29 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу к 10 октября восстановить целостность дома №27 на улице Крупской, одна из стен которого разобрана после взрыва бытового газа.

Мэр Пензы поставил задачу восстановить дом на улице Крупской к 10 октября

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть», — сказал он в ходе совещания в мэрии в понедельник, 1 октября.

Кроме того, глава администрации города призвал перед наступлением холодов ускорить работы в рамках исполнения программ «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование современной городской среды», а также по наказам избирателей.

«Времени остается мало, погодные условия портятся, поэтому сейчас особенно важно контролировать процесс на местах, чтобы следить за интенсивностью и качеством работ», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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