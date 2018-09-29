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Мэр Пензы призвал нарастить темпы восстановления дома после взрыва газа

09:39 | 29.09.2018 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал руководство городского управления капитального строительства принять меры для скорейшего завершения восстановления дома №27 на улице Крупской, пострадавшего от взрыва бытового газа в одной из квартир.

Мэр Пензы призвал нарастить темпы восстановления дома после взрыва газа

Фото: Penza-gorod.ru

«Все необходимые строительные материалы в наличии. Выделяйте дополнительную рабочую силу, чтобы увеличить темп как минимум вдвое. Люди ждут возможности вернуться в свои квартиры», — поставил он задачу в ходе выезда на место в минувшую пятницу, 28 сентября.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время ведется кладка торцевой стены на уровне второго этажа 4-этажного здания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

На следующий день после взрыва в качестве требуемого срока на ремонт были названы две недели.

9 июля мэр Виктор Кувайцев сообщил, что на восстановление дома потребуется около 1,5 месяцев.

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