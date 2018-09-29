Мэр Пензы призвал нарастить темпы восстановления дома после взрыва газа Общество

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал руководство городского управления капитального строительства принять меры для скорейшего завершения восстановления дома №27 на улице Крупской, пострадавшего от взрыва бытового газа в одной из квартир.

Фото: Penza-gorod.ru

«Все необходимые строительные материалы в наличии. Выделяйте дополнительную рабочую силу, чтобы увеличить темп как минимум вдвое. Люди ждут возможности вернуться в свои квартиры», — поставил он задачу в ходе выезда на место в минувшую пятницу, 28 сентября.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время ведется кладка торцевой стены на уровне второго этажа 4-этажного здания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

На следующий день после взрыва в качестве требуемого срока на ремонт были названы две недели.

9 июля мэр Виктор Кувайцев сообщил, что на восстановление дома потребуется около 1,5 месяцев.