Пензенский губернатор поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей, который отмечается в понедельник, 1 октября.

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«Этот прекрасный праздник наполнен чувством искренней признательности и глубокого уважения к старшему поколению — за мудрость, талант и душевную щедрость, бережное сохранение и приумножение нравственных и семейных ценностей, за неизменную верность родному краю. На израненных смертоносными пулями и снарядами полях Великой Отечественной вы отстояли свободу и независимость Родины, не щадя сил восстанавливали разрушенное жестокой войной хозяйство, сожженные города и села, вырастили достойных детей и внуков — наследников вашей немеркнущей славы», — отметил глава региона.

Он добавил, что многие пенсионеры принимают самое активное участие в общественной жизни, решении актуальных социальных задач, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в укрепление могущества Отчизны! Низкий поклон! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, долгих лет жизни!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.