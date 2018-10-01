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Пензенский губернатор поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей

10:35 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей, который отмечается в понедельник, 1 октября.

Пензенский губернатор поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот прекрасный праздник наполнен чувством искренней признательности и глубокого уважения к старшему поколению — за мудрость, талант и душевную щедрость, бережное сохранение и приумножение нравственных и семейных ценностей, за неизменную верность родному краю. На израненных смертоносными пулями и снарядами полях Великой Отечественной вы отстояли свободу и независимость Родины, не щадя сил восстанавливали разрушенное жестокой войной хозяйство, сожженные города и села, вырастили достойных детей и внуков — наследников вашей немеркнущей славы», — отметил глава региона.

Он добавил, что многие пенсионеры принимают самое активное участие в общественной жизни, решении актуальных социальных задач, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в укрепление могущества Отчизны! Низкий поклон! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, долгих лет жизни!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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