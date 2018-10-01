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Документация на реконструкцию дороги из Кривозерья в Терновку в Пензе прошла экспертизу

11:02 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Эксперты самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдали положительное заключение на проектно-сметную документацию первого этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Документация на реконструкцию дороги из Кривозерья в Терновку в Пензе прошла экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работы планируется вести в три этапа.

В ходе первого будет будет реконструировано почти 550 метров улицы 40 лет Октября и 1 тыс. 150 метров от нее до улицы Бийской.

Проектом предусмотрено проведение подготовительных работ, в том числе переустройство сетей наружного водоснабжения, сетей связи, газопроводов, а также защита существующих кабелей. На проектируемой автодороге с капитальным типом покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) будет организовано четыре полосы движения — по две в каждом направлении.

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Затем планируется обустроить кольцевую транспортную развязку в одном уровне, велосипедную дорожку, тротуары с использованием тактильной плитки для слабовидящих пешеходов, шумозащитные экраны высотой три метра на отрезке, проходящем вдоль жилой застройки, 22 примыкания и четыре остановки общественного транспорта.

Кроме того, в ходе реализации проекта переложат коммуникации и самотечную дождевую канализацию с накопительными резервуарами. Один из перекрестков на участке оборудуют светофорами. Электроосвещение будет установлено на всем протяжении автодороги с двух сторон.

Реконструкция будет вестись без перерыва в движении транспортного потока.

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