В Пензе представили преимущества рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Общая ситуация на жилищном рынке, где наблюдается заметное оживление, стимулирует рост интереса населения к возможности рефинансирования ипотеки и других кредитов. Об этом сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении.

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По ее словам, количество и сумма сделок вернулись к уровню 2014 года: за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го спрос вырос в 1,5 раза — выдано 4,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 5,5 млрд. рублей.

«Это связано не только с улучшением, наверное, финансового состояния наших клиентов, но и с теми предложениями, которые сегодня есть на рынке. Начиная с 2017 года ключевая ставка Центробанка снижалась, и это привело к тому, что планомерно снижались ставки по ипотеке в течение всего года. На сегодняшний момент действует несколько уникальных акций, которые вызывают интерес наших клиентов», — пояснила Марина Дементьева.

В свою очередь заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Алексей Данилкин подчеркнул, что кредитно-финансовое учреждение работает со всеми без исключения местными застройщиками, которые проходят официальную аккредитацию.

Он уточнил, что первичную заявку на ипотеку можно подать в отделении банка, через офис застройщика, на работе, если предприятие сотрудничает со Сбербанком в рамках зарплатного проекта, а также через сайт «ДомКлик» или агентство недвижимости.

Алексей Данилкин призвал жителей Пензенской области не бояться оставлять заявку на кредит, чтобы можно было просчитать возможные варианты — это бесплатно и зачастую помогает развеять опасения о сложности получения денежных средств под залог недвижимости.

«Человек, имеющий ипотеку в другом банке, может обратиться к нам и рефинансировать, [...] получив ипотеку от Сбербанка под пониженную процентную ставку. Вместе с ипотекой человек может рефинансировать до пяти других видов кредита — потребительский, по кредитной карте, автокредит», — сказал он.

Заместитель управляющего отделением пояснил, что Сбербанк предлагает рефинансирование кредитов на сумму от 300 тыс. до 5 млн. рублей без разрешения другого банка, а также позволяет применять этот инструмент к своим ранее выданным под более высокий процент потребительским и автокредитам.

Алексей Данилкин обратил внимание на то, что это дает возможность сэкономить, свести несколько платежей в один и дополнительно взять до 1 млн. рублей «живыми деньгами».

По его словам, новым предложением для Пензы является конструктор сделок — банковский сервис, который предназначен для клиентов, совершающих куплю-продажу квартир без ипотеки: в присутствии обеих сторон менеджер готовит договор, помогает грамотно его оформить и произвести расчет через специальную безопасную систему или ячейку.

Он отметил также, что банк самостоятельно направляет документы в управление Росреестра, поэтому клиентам не приходится прилагать дополнительных усилий и тратить время.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в стране и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.