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При ветклинике на базе пензенского зоопарка организована выездная служба

17:03 | 03.10.2018 | Общество

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Выездная служба организована при ветеринарной клинике, которая торжественно открыта на базе пензенского зоопарка в среду, 3 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

При ветклинике на базе пензенского зоопарка организована выездная служба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также действует аптека, в которой можно приобрести медикаменты и специализированные корма.

Ветклиника имеет отдельный вход и подъездной путь со стороны 2-го проезда Свердлова.

Она оснащена оборудованием для диагностики и лечения различных заболеваний. При этом специалисты имеют опыт работы в том числе с дикими животными.

Предполагается, что в учреждении будет оказываться широкий спектр услуг, в частности, по стерилизации животных, вакцинации и грумингу.

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