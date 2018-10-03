В Пензе названы лучшие проекты регионального этапа конкурса «Доброволец России» Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. 12 проектов отмечено по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», на который от представителей Пензенской области поступило 57 заявок.

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В их числе — «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа», «Музей молодежи», «По следам забытых усадеб», «А за плечами целая война», «Пространство образовательных игр», фестиваль «Пензенские сладости» и другие.

Планируется, что награждение победителей состоится 7 декабря в рамках итогового мероприятия Года добровольца (волонтера).

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Организаторами конкурса «Доброволец России – 2018» являются Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских центров.

Мероприятие является ключевым событием Года добровольца (волонтера) и входит в платформу «Россия — страна возможностей».

В 2018 году на него заявлено 15 тыс. 839 социальных проектов из всех регионов страны. Больше всего инициатив зарегистрировано из Адыгеи, Башкирии, Приморского края, Ростовской и Костромской областей. Самыми популярными номинациями стали «Помощь детям», «Вокруг меня» и «Рожденные помогать».

Финалисты региональных этапов пройдут экспертную оценку и народное голосование.

Имена победителей станут известны в начале декабря. Лучшие в своих направлениях получат гранты в размере до 1 млн. рублей, а их авторы станут спикерами молодежных и общественных форумов.

Особенностью конкурса 2018 года стало введение программы акселерации, целью которой является обучение участников навыкам проектного менеджмента, а также подготовка инициатив к дальнейшему тиражированию на другие регионы страны. На акселерацию было подано 700 заявок, из них будет отобрано 100 лучших. Сопровождать проекты будут опытные наставники вплоть до конца 2019 года.