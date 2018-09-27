Левин рекомендовал поддержать проект «По следам забытых усадеб» на федеральном уровне Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов РФ Леонид Левин рекомендовал оргкомитету конкурса «Доброволец России – 2018» поддержать реализуемый в Пензенской области проект «По следам забытых усадеб».

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«В рамках проекта были организованы масштабные мероприятия по привлечению внимания к сохранению культурно-исторического наследия региона: проведены экологические акции, молодежные творческие конкурсы, по усадьбам организованы автопробег, лыжный агитпоход. В 2017 году информация о проекте была включена в культурный дневник школьника Пензенской области», — говорится в рекомендательном письме, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что организаторы сумели объединить молодежные объединения, органы власти и СМИ.

«Мероприятия проекта вышли на уровень Законодательного собрания Пензенской области и вызвали масштабное общественное обсуждение по проблеме сохранения усадеб. […] В настоящее время данный вопрос находится на контроле у губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, а также депутатов Государственной Думы. […] Считаю, проект «По следам забытых усадеб» актуальным и рекомендую поддержать данную инициативу», — добавляется в письме.

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Организаторами конкурса «Доброволец России – 2018» являются Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских центров.

Мероприятие является ключевым событием Года добровольца (волонтера) и входит в платформу «Россия — страна возможностей».

В 2018 году на него заявлено 15 тыс. 839 социальных проектов из всех регионов страны. Больше всего инициатив зарегистрировано из Адыгеи, Башкирии, Приморского края, Ростовской и Костромской областей. Самыми популярными номинациями стали «Помощь детям», «Вокруг меня» и «Рожденные помогать».

Финалисты региональных этапов пройдут экспертную оценку и народное голосование.

Имена победителей станут известны в начале декабря. Лучшие в своих направлениях получат гранты в размере до 1 млн. рублей, а их авторы станут спикерами молодежных и общественных форумов.

Особенностью конкурса 2018 года стало введение программы акселерации, целью которой является обучение участников навыкам проектного менеджмента, а также подготовка инициатив к дальнейшему тиражированию на другие регионы страны. На акселерацию было подано 700 заявок, из них будет отобрано 100 лучших. Сопровождать проекты будут опытные наставники вплоть до конца 2019 года.