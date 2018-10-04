В золотаревском доме-интернате завершен ремонт ограждения Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Ремонт периметрального ограждения завершен в золотаревском доме-интернате для престарелых и инвалидов в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах».

Фото: Trud.pnzreg.ru

Анализ выполненных работ, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности, провели начальник управления организации социальной помощи и работы с инвалидами Минтруда Пензенской области Валерий Шомников и его заместитель Татьяна Воронкова, которые посетили учреждение с рабочим визитом в минувшую среду, 3 октября.

Также они проконтролировали пуск тепла на объекте.

Директор дома-интерната Владимир Акимов проинформировал Валерия Шомникова и Татьяну Воронкову о том, что учреждение отапливается с 1 октября.

Кроме того, сотрудники министерства опросили проживающих о качестве социального обслуживания и организации питания. Пожилые люди дали положительную оценку работе учреждения, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.