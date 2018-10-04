В золотаревском доме-интернате завершен ремонт ограждения
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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Ремонт периметрального ограждения завершен в золотаревском доме-интернате для престарелых и инвалидов в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах».
Фото: Trud.pnzreg.ru
Анализ выполненных работ, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности, провели начальник управления организации социальной помощи и работы с инвалидами Минтруда Пензенской области Валерий Шомников и его заместитель Татьяна Воронкова, которые посетили учреждение с рабочим визитом в минувшую среду, 3 октября.
Также они проконтролировали пуск тепла на объекте.
Директор дома-интерната Владимир Акимов проинформировал Валерия Шомникова и Татьяну Воронкову о том, что учреждение отапливается с 1 октября.
Кроме того, сотрудники министерства опросили проживающих о качестве социального обслуживания и организации питания. Пожилые люди дали положительную оценку работе учреждения, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.