Около 40 детей-сирот получили ключи от квартир в Заре Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. 38 детей-сирот получили в торжественной обстановке ключи от однокомнатных квартир в новом доме, построенном в микрорайоне Заря города Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к участникам церемонии, состоявшейся в мэрии 4 октября, глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что здание отличается хорошим качеством постройки, в нем соблюдены требования, касающиеся обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Среди тех, кому вручены ключи от новой квартиры, была представительница центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», студентка Пензенского государственного университета Екатерина Дементьева.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, 12 сирот, которые не смогли присутствовать на церемонии, получат ключи в удобное для них время в рабочем порядке. Все 50 человек, для которых построено жилье, уже осмотрели предоставленные им квартиры.

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На данный момент в Пензе в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма, включены 362 человека. 243 из них достигли совершеннолетия и обладают правом на получение квартиры.

Всего муниципалитету на период с 2014 по 2019 годы предусмотрено выделение свыше 396 млн. рублей из федерального и областного бюджетов на строительство и приобретение жилых помещений для данной категории граждан.

В 2017 году между МКУ «Управление капитального строительства Пензы» и генеральным подрядчиком МУП «Пензгорстройзаказчик» был заключен муниципальный контракт на 170,5 млн. рублей на строительство жилья под ключ. Всего предусмотрено возведение трех жилых домов по 50 однокомнатных квартир, один из которых дан в эксплуатацию.

До конца 2018 года сиротам планируется предоставить 108 квартир, в 2019 году — после завершения строительства последнего дома — еще 50.