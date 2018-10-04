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Общественные слушания по теме создания «зеленого щита» вокруг Пензы пройдут 16 октября

15:44 | 04.10.2018 | Общество

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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Общественная палата области проведет публичные слушания по вопросу создания так называемого «зеленого щита» вокруг Пензы в Законодательном собрании региона во вторник, 16 октября.

Общественные слушания по теме создания «зеленого щита» вокруг Пензы пройдут 16 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Однако, как сообщается на сайте Общественной палаты Пензенской области, необходима предварительная регистрация, а в день проведения слушаний потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

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Свою позицию, а также предложения и замечания по теме создания лесопаркового зеленого пояса участники смогут выразить как устно, так и письменно.

С инициативой создания «зеленого щита» вокруг крупных городов, а также уникальных природных объектов ранее выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

При этом лесопарковые зеленые пояса рассматриваются как зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

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