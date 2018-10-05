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Под Пензой мужчина оштрафован на 1 тыс. рублей за экстремистскую песню в соцсети

14:03 | 05.10.2018 | Общество

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Житель села Чемодановка Пензенской области, разместивший в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский материал, заплатит административный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Под Пензой мужчина оштрафован на 1 тыс. рублей за экстремистскую песню в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда, мужчина опубликовал на своей странице аудиофайл с песней, текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов, при этом доступ к аккаунту ограничен не был.

«В судебном заседании вину в совершенном правонарушении мужчина признал в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в соответствии со ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» ему было назначено минимальное наказание.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнил представитель суда.

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