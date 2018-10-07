Ушел из жизни почетный гражданин Заречного Алексей Сорокин Общество

Заречный, 7 октября 2018. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Алексей Сорокин скончался на 91-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Коллективы администрации и собрания представителей города, а также почетные граждане ЗАТО выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Как сообщается на сайте мэрии, с Алексеем Сорокиным простились в минувшую субботу, 6 октября.

Сорокин Алексей Алексеевич родился 2 февраля 1928 года.

Работать начал в колхозе в годы Великой Отечественной войны.

В 1945 был направлен в Ленинград в школу фабрично-заводского обучения, где получил специальность «Слесарь-сантехник».

С 1946 по 1950 трудился в строительной конторе общегородского треста нежилого фонда ЛЖУ. Учился в вечернем техникуме.

С 1950 по 1954 годы служил в Советской армии.

Затем два года работал буровым в Куйбышевском ССУ треста «Промбурвод».

С 1956 по 1988 годы работал в Заречном в МСУ-66 «Гидромонтаж» бригадиром слесарей-сантехников. Принимал участие в строительстве жилья и объектов соцкультбыта.

С 1989 по 1995 годы трудился в ЖКО ПУС слесарем-сантехником.

Был отмечен знаками «Отличник социалистического соревнования» (1960, 1986), «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1979, 1980), «Ударник пятилетки» (IX, XI). Награжден орденом «Знак Почета» (1968), Трудовой Славы III степени (1975), четырьмя медалями.

Умер 4 октября 2018 года.