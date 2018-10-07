Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ на Соборной площади Пензы Общество

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов проконтролировали ход работ по благоустройству территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора в воскресенье, 8 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Они убедились, что в настоящее время в рамках муниципального контракта рабочие готовят основание из песка и щебня для последующего мощения плиткой.

Также выполняется устройство инженерной инфраструктуры — ливневой канализации, наружного освещения и водопровода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 октября УКС Пензы и ООО «Стройдор» заключили муниципальный контракт на благоустройство территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской.

Его цена составляет более 148 млн. рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из средств городского бюджета.

Весь объем должен быть выполнен до 30 мая 2019 года.