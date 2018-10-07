В Пензе территорию у Спасского собора благоустроят за 148 млн. рублей Общество

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Стройдор» контракт на выполнение работ по благоустройству территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора на сумму 148 млн. 263 тыс. 440 рублей.

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Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, документ был подписан в минувший понедельник, 1 октября.

Работы должны быть завершены до 30 мая 2019 года.

Предполагается, что благоустройство территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской, будет выполняться за счет средств бюджета Пензы.

При этом расходы в размере 24 млн. 706 тыс. 470 рублей предусмотрены на 2018 год, еще 123 млн. 556 тыс. 970 рублей — на 2019-й.

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В перечень работ включены, в частности, рубка деревьев, демонтаж скамеек, мощение Соборной площади тротуарной плиткой, обустройство стоянки, отделка подпорных стенок, в том числе у памятника Борцам революции, и оборудование видеонаблюдения.

Подрядчик был определен по результатам электронного аукциона, объявленного УКСом Пензы, начальником которого является Игорь Умнов.

Согласно протоколу от 18 сентября, на него поступила единственная заявка. В итоге муниципальный контракт с ООО «Стройдор» был заключен по начальной (максимальной) цене.

В соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Стройдор» располагается в рабочем поселке Исса Пензенской области. Организация была зарегистрирована несколько месяцев назад — в марте 2018 года. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей. Ее директором и учредителем значится Иван Абрамов.

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Ранее Соборую площадь в Пензе предлагалось благоустроить в рамках приоритетного проекта по формированию современной городской среды с привлечением средств федерального бюджета. По результатам рейтингового голосования, состоявшегося 23 марта, этот вариант жителями поддержан не был.

Большинство высказались за продолжение реконструкции набережной реки Суры — соответствующий контракт на 100 млн. рублей был заключен между УКСом Пензы и ООО «Техстрой» 30 июля 2018 года, причем большая часть суммы — свыше 87 млн. рублей — заложена в федеральном бюджете.

Еще до подведения итогов голосования мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил, что четыре из пяти общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, но не одержавших в нем победу, также будут благоустроены, однако без привлечения средств федерального бюджета.