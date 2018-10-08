Судья пензенского облсуда Наталья Гордеева ушла в почетную отставку Общество

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Судья Пензенского областного суда Наталья Гордеева ушла в почетную отставку с понедельника, 8 октября.

Фото: Oblsud.penza.ru

«В судебной системе она проработала более 30 лет, из них 22 — в должности судьи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

В нем отмечается, что Наталья Гордеева пользуется уважением и авторитетом среди коллег.

Гордеева Наталья Валерьевна родилась в Пензе в 1967 году.

В декабре 1985 года начала трудовую деятельность, работала секретарем судебного заседания Ленинского районного народного суда Пензы.

С июня 1987 года была секретарем судебного заседания, машинисткой, секретарем судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда.

В августе 1991 года была назначена консультантом Ленинского районного народного суда Пензы.

В 1992 году окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

В октябре 1995 года приступила к работе в должности судьи Первомайского районного суда Пензы.

Указом президента РФ от 14 апреля 2005 года была назначена судьей Пензенского областного суда без ограничения срока полномочий.

Решением высшей квалификационной коллегии судей РФ от 24 января 2017 года ей был присвоен первый квалификационный класс.

Награждена медалью «За безупречную службу» (2013), нагрудным знаком «За служение правосудию» (2017).