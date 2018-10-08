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В пензенских центрах занятости 9 октября пройдет день информационных услуг

16:41 | 08.10.2018 | Общество

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Единый день информационных услуг будет организован во всех центрах занятости населения Пензенской области в предстоящий вторник, 9 октября.

В пензенских центрах занятости 9 октября пройдет день информационных услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках акции состоятся круглые столы на тему снижения напряженности на рынке труда с участием работодателей, представителей органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

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Также запланированы консультации граждан.

Они смогут узнать информацию, касающуюся оказания госуслуг органами службы занятости, организации профессионального и дополнительного обучения безработных и женщин в отпуске по уходу за ребенком, а также проведения оплачиваемых общественных работ.

Всем желающим специалисты разъяснят, как самостоятельно искать вакансии в базе «Работа в России», сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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