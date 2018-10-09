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«УБО города Пензы» выплатит 1,2 млн. рублей дочерям одной из трех жертв ДТП с мусоровозом

11:07 | 09.10.2018 | Общество

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» выплатит по 600 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из двух дочерей женщины, погибшей в ДТП с участием мусоровоза.

«УБО города Пензы» выплатит 1,2 млн. рублей дочерям одной из трех жертв ДТП с мусоровозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Трагическая авария произошла рано утром 6 ноября 2016 года. Когда мусоровоз «УБО города Пензы» выезжал с 1-го Онежского проезда на проспект Строителей в направлении улицы 8 Марта, он столкнулся с автомобилем «Volkswagen Passat», двигавшимся на большой скорости по проспекту.

В тот же день от полученных травм скончалась 26-летняя пассажирка иномарки, у которой остались две малолетние дочери. Впоследствии в больнице умерли еще одна пассажирка и водитель легковой машины.

Мужчина, находившийся в то утро за рулем мусоровоза, был приговорен к 2,5 годам в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

«В интересах девочек, мать которых погибла, их отец потребовал от работодателя виновника ДТП компенсировать моральный вред. Железнодорожный районный суд Пензы пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истца, действующего в интересах несовершеннолетних, по 600 тыс. рублей каждому ребенку — всего 1,2 млн. рублей. ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» не согласилось с размером компенсации морального вреда и в своей апелляционной жалобе указало на недостаточное исследование доказательств по делу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы ответчика недостаточными для снижения размера компенсации и оставил решение без изменения.

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