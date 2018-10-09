Под Пензой на 5 тыс. рублей оштрафован мужчина, ударивший жену по лицу Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Житель села Вазерки Бессоновского района Пензенской области, ударивший супругу рукой по лицу, заплатит административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель районного суда, в результате инцидента, произошедшего в июле 2018 года, женщина получила ссадины и кровоподтеки, при этом причиненные ей телесные повреждения не повлекли последствий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

«При рассмотрении дела мужчина свою вину признал полностью. При назначении наказания судьей были учтены характер совершенного правонарушения, личность виновного и его имущественное положение. Раскаяние в содеянном признано смягчающим обстоятельством, при этом отягчающих не установлено», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что постановление суда, которым супруг признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ, вступило в законную силу.