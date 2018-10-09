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В Пензе создана телестудия, в которой будут работать осужденные

14:45 | 09.10.2018 | Общество

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Собственная телестудия создана на базе исправительной колонии №1 в Пензе по инициативе осужденных.

В Пензе создана телестудия, в которой будут работать осужденные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, для этих целей в учреждении было выделено и отремонтировано отдельное помещение, а также приобретено необходимое оборудование.

«Обязанности редактора, корреспондентов, операторов и ведущих распределены среди осужденных», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что на базе телестудии будут создаваться программы о мероприятиях, проводимых в колонии, а также передачи, направленные на психологическую поддержку отбывающих наказание лиц — увидеть их осужденные смогут благодаря кабельному телевидению в ИК-1.

«Это первый случай создания телестудии в исправительных учреждениях нашего региона», — подчеркнули в управлении.

По словам начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, руководство ведомства поддерживает данную творческую инициативу.

«Для того чтобы информационные передачи были качественными и тематически насыщенными, мастер-классы по основам журналистики проводят сотрудники пресс-службы управления», — сказал он.

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