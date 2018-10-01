EN
19:04:29 Понедельник, 1 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Тамалинском районе стартовали работы по очистке от зарослей усадьбы Голицыных

09:53 | 01.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Активисты проекта «По следам забытых усадеб» и бойцы студенческих отрядов приступили к очистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 30 сентября.

В Тамалинском районе стартовали работы по очистке от зарослей усадьбы Голицыных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За четыре часа небольшим составом они вырубили кустарник на подходе к лестнице, ведущей к парковому фасаду здания 1780 года постройки. Это позволило частично отрыть вид на памятник истории и культуры федерального значения.

Планируются продолжить расчистку территории. В частности, экологические десанты запланированы на 14 и 17 октября.

Ожидается, что в акции примут участие представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, студенческих отрядов и других общественных организаций, а также активисты Тамалинского района.

Читайте также

В Пензенской области предложено запустить программу по восстановлению усадеб

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

В январе 2018 года его положительно оценил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, отметив, что неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе последовательно реализуют задумку, сумели придать новый стимул делу возрождения в регионе исторических объектов.

Проект реализуется региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды» и молодежным парламентом при Законодательном собрании области.

Загрузка...
Читайте также
Бирюков объяснил Белозерцеву, почему кукольному дому в Пензе необходимо новое здание Уголовное дело возбуждено из-за интимного снимка жительницы Тамалы
Пензенские волонтеры-медики поддержат проект «#ДоброВСело» Пензенский конькобежец примет участие в двух этапах Кубка мира
В Пензенской области остро стоит вопрос с теплыми гаражами для пожарной техники — Рыжов Пензенские власти направят на ремонт сельских дорог и благоустройство 662 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама