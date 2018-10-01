В Тамалинском районе стартовали работы по очистке от зарослей усадьбы Голицыных Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Активисты проекта «По следам забытых усадеб» и бойцы студенческих отрядов приступили к очистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 30 сентября.

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За четыре часа небольшим составом они вырубили кустарник на подходе к лестнице, ведущей к парковому фасаду здания 1780 года постройки. Это позволило частично отрыть вид на памятник истории и культуры федерального значения.

Планируются продолжить расчистку территории. В частности, экологические десанты запланированы на 14 и 17 октября.

Ожидается, что в акции примут участие представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, студенческих отрядов и других общественных организаций, а также активисты Тамалинского района.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

В январе 2018 года его положительно оценил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, отметив, что неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе последовательно реализуют задумку, сумели придать новый стимул делу возрождения в регионе исторических объектов.

Проект реализуется региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды» и молодежным парламентом при Законодательном собрании области.