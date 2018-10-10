Мэр Пензы недоволен низким темпом восстановления дома на улице Брестской после пожара Общество

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен низким темпом работ по восстановлению дома №33 на улице Брестской, поврежденного пожаром, жильцам которого ранее были предоставлены пенобетонные блоки.

Фото: Penza-gorod.ru

«Объемы нужно осваивать, чтобы материал не лежал здесь всю зиму», — отметил он в ходе выезда на место в среду, 10 октября.

Мэр добавил также, что на объект будет привлечена бригада строителей, которая при необходимости окажет профессиональную помощь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в доме №33 на улице Брестской в Пензе произошел 30 августа 2018 года. Его площадь составила 300 кв. метров.

Людям, потерявшим крышу над головой, было предложено маневренное жилье.