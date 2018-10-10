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Мэр Пензы недоволен низким темпом восстановления дома на улице Брестской после пожара

19:03 | 10.10.2018 | Общество

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен низким темпом работ по восстановлению дома №33 на улице Брестской, поврежденного пожаром, жильцам которого ранее были предоставлены пенобетонные блоки.

Мэр Пензы недоволен низким темпом восстановления дома на улице Брестской после пожара

Фото: Penza-gorod.ru

«Объемы нужно осваивать, чтобы материал не лежал здесь всю зиму», — отметил он в ходе выезда на место в среду, 10 октября.

Мэр добавил также, что на объект будет привлечена бригада строителей, которая при необходимости окажет профессиональную помощь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в доме №33 на улице Брестской в Пензе произошел 30 августа 2018 года. Его площадь составила 300 кв. метров.

Людям, потерявшим крышу над головой, было предложено маневренное жилье.

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